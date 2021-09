Ashley Cole: “Ibrahimovic ha due personalità. Ecco come si comportava nello spogliatoio”

Ashley Cole, ex terzino inglese che ha militato in Italia anche nella Roma, nel corso del programma inglese A League ha raccontato alcuni aneddoti su Zlatan Ibrahimovic. I due sono stati compagni di squadra in America tra le fila dei Los Angeles Galaxy nel 2018.

Ecco i racconti di Cole su Ibra: “Ha due personalità. Con noi, negli spogliatoi, era brillante, calmo, molto umile. Ma per i media, pensa di essere Dio. Delle volte è accaduto che negli spogliatoi, in certe occasioni, ha attaccato i suoi compagni ed ha incolpato i ragazzi per il loro comportamento con la palla, la loro lentezza. Discussioni tra voi due? Con me ci ha provato una volta. Ha alzato le mani in aria e io ho detto: ‘Mettile giù!’ Onestamente, stavo pensando, ‘potresti avere ragione ma con me non ti permetti di alzare le mani così!”.

