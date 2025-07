Asensio, il Milan ci prova: avviati i contatti con il PSG

03/07/2025 | 19:02:38

Secondo quanto riportato da L’Équipe, Marco Asensio, attaccante spagnolo classe 1996 tornato dal prestito all’Aston Villa, è al centro di un’asta di mercato. Il Fenerbahçe ha infatti presentato un’offerta da 15 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi il giocatore, ma per ora Asensio non sembra orientato a scegliere la Turchia come prossima destinazione. Il 29enne vuole valutare con calma tutte le possibilità disponibili prima di prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, il Milan avrebbe avviato i primi contatti con il Paris Saint-Germain per cercare di chiudere il suo trasferimento. Nonostante un budget limitato, i rossoneri potrebbero trovare un’intesa con il club francese. Sempre secondo L’Équipe, anche il Villarreal ha mostrato interesse per Asensio, ma al momento non sembra avere le risorse economiche necessarie per competere concretamente sul mercato.

Foto: Instagram Asensio