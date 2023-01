Asensio: “Futuro? Voglio restare a lungo al Real, magari chiudere qui la carriera. Ma non dipende solo da me”

Marco Asensio attaccante polivalente del Real Madrid, vuole fortemente continuare la sua avventura con la casa madre, club in cui è arrivato nel 2016.

Il giocatore ha così parlato a Marca del suo futuro: “Voglio rinnovare e restare a lungo a Madrid, ma non dipende solo da me. Ne stiamo parlando e vedremo come andranno le cose, però ora voglio concentrarmi sulla prossima gara e pensare a fare bene ed essere felice. Per il resto non devi chiedere a me, ma a qualcun altro”.