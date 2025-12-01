Asensio e la nuova vita al Fenerbahce: “A Istanbul la gente vive per il calcio, ho trovato stabilità”

01/12/2025 | 15:56:00

Marco Asensio ha parlato a Marca della sua nuova vita al Fenerbahce: “Mi sto ambientando in città a poco a poco. Abbiamo già una casa, che è sempre la cosa più importante: trovare quella stabilità per sentirci più a nostro agio qui e nel club. Sono stato accolto molto bene, quindi sono felicissimo. È una città molto dinamica, con una popolazione enorme. E soprattutto, la cosa incredibile è la passione per il calcio. La gente la vive al massimo, e si vede sia in casa che in trasferta. Mi alzo presto e me la prendo comoda. Vado all’allenamento a piedi, a 30-40 minuti di distanza. Faccio colazione, mi preparo per la seduta, ci alleniamo, recupero… A casa, lavoro nel pomeriggio… La mia giornata si svolge fondamentalmente così. Esco, ma sempre coperto, anche se c’è sempre qualcuno che finisce per toccarti. Ma va bene, le persone sono rispettose, molto gentili e sempre incoraggianti.”

Foto: sito fenerbahce

