Asencio-Lecce, Orozco-Reggina e Iemmello-Catanzaro: ci siamo

Tre trattative che vi abbiamo anticipato, tre operazioni importanti per i rispettivi club, ci siamo. Raul Asencio da svincolato al Lecce, malgrado i tentativi del Cosenza: quando l’ex guarirà dal Covid verrà ufficializzato dal club salentino. Per Franco Orozco, esterno offensivo classe 2002 del Lanus, siamo allo scambio dei documenti: prestito con diritto di riscatto a 4 milioni. Per Pietro Iemmello al Catanzaro non ci sono stati contatti nelle ultimissime ore, in realtà l’incontro di pochi giorni fa ha spianato la strada, scavalcato l’Avellino e attesa per l’arrivo dell’attaccante nella sua città natale. Confermiamo anche l’ingaggio da circa 200 mila.

FOTO: Instagram Iemmello