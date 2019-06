Ascoli, ora è ufficiale l’esonero di Vivarini. Presto l’annuncio di Zanetti

Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell’Ascoli. Una pista che vi abbiamo raccontato, ieri è arrivata anche la firma sul contratto biennale. Il tecnico si è liberato dal Sudtirol, con il quale era vincolato fino al 2020, e ora effettuerà il salto di categoria. In attesa dell’annuncio ufficiale, oggi l’Ascoli ha comunicato l’esonero di Vivarini: “Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che in data odierna il Signor Vincenzo Vivarini è stato sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. A salutare il Club di Corso Vittorio Emanuele saranno anche il vice allenatore Fabrizio Zambardi, i collaboratori tecnici Andrea Milani e Alessandro Monticciolo e il preparatore atletico Antonio Del Fosco. Il Club bianconero rivolge un sentito ringraziamento a Mister Vivarini e al suo staff per il lavoro svolto nel corso della corrente stagione sportiva e augura loro le migliori fortune personali e professionali”.