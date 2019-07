Ascoli, ufficiale l’arrivo del centrocampista Petrucci

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l’Ascoli ha annunciato “di aver acquisito fino al 30 giugno 2021 le prestazioni sportive di Davide Petrucci, centrocampista classe ’91, già aggregato da ieri al team bianconero. Pur essendo romano, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Petrucci è alla prima esperienza in un campionato professionistico italiano, avendo finora maturato un’eccellente esperienza internazionale nei campionati inglese, belga, rumeno e turco: dopo la trafila nel vivaio della Roma, nel 2008 si trasferisce in Inghilterra e per cinque stagioni si mette in luce nella seconda squadra del Manchester United; nella stagione 2012/2013 approda in Championship, la corrispondente B inglese, nelle file del Peterborough United. Seguono le esperienze in Belgio con la maglia dell’Anversa in Proximus League (la corrispondente B), nel Charlton ancora in Championship, nel Cluj in Liga 1, la massima serie del campionato rumeno, dove milita per due stagioni e mezzo e vince nel 2015/16 la Coppa di Romania. E’ reduce dall’esperienza nel campionato turco con la maglia del Caykur Rizespor, squadra nella quale ha militato tre anni, il primo e il terzo nella massima serie, la Super Lig. L’Ascoli Calcio rivolge un caloroso benvenuto a Davide e gli augura i migliori successi in maglia bianconera”.

Foto: sito ufficiale Ascoli