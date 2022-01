“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che, a seguito dei controlli eseguiti in data odierna, è salito ad otto il numero dei componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19. I positivi sono in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, come da protocollo medico-sanitario. Per il resto del gruppo prosegue l’attuazione delle procedure previste dai protocolli sanitario e federale”.