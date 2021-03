Ascoli, multato il tecnico Sottil per ripetute espressioni blasfeme

L’allenatore dell’Ascoli, Andrea Sottil, è stato multato dalla FIGC con 1250 euro per avere, usato ripetute espressioni blasfeme durante il match contro la Reggiana. Secondo quanto si legge dalla nota, sarebbero addirittura 12 le espressioni usate dall’allenatore dei marchigiani. Questo il testo della nota: “ANDREA SOTTIL, allenatore della società Ascoli 1898 FC SpA, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Reggiana – Ascoli del 14 febbraio 2021, durante lo svolgimento della gara, pronunciato ripetutamente, per circa 12 volte, espressioni blasfeme”.

Foto: sito Ascoli