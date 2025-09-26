Ascoli, lesione del crociato per Del Sole

26/09/2025 | 10:45:40

L’Ascoli Calcio ha confermato, tramite un report medico, l’infortunio di Ferdinando Del Sole. Di seguito il comunicato del club:

“Ferdinando Del Sole, a seguito del trauma riportato nel corso della partita Ascoli-Pineto, si è sottoposto ad accertamenti per verificare l’entità dell’infortunio subìto al ginocchio. Dagli esami è emersa una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Il calciatore la settimana prossima si sottoporrà ad intervento chirurgico di ricostruzione.

Ascoli Calcio rivolge i più sentiti auguri di pronta guarigione a Nando, nella certezza che nel rush finale di campionato tornerà a fornire il suo importante apporto alla causa bianconera”.

Foto: sito ufficiale Ascoli