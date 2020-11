Ascoli, le ultime parole famose: niente fiducia a Bertotto per tutta la stagione. Delio Rossi è pronto

Le ultime parole famose dell’Ascoli, storia della scorsa settimana. “Valerio Bertotto è e sarà saldamente alla guida tecnica della Prima Squadra per il prosieguo della stagione”. Infatti, poco fa lo hanno esonerato, il comunicato ufficiale non lasci adito a dubbi sul particolare che il comunicato era soltanto un modo per prendere tempo. Ma scrivere per il prosieguo della stagione e poi procedere all’esonero non è il massimo, pur avendo Bertotto inciso pochissimo con un organico da non disdegnare almeno in alcuni reparti. La scorsa settimana l’Ascoli aveva contattato diversi allenatori, non trovando un accordo. Ora ha un’intesa di massima con Delio Rossi, contratto fino a giugno e nuova opportunità in Serie B dopo quella di Palermo e dopo qualche esperienza all’estero. Intanto, Bertotto confermato “per il prosieguo della stagione” è già l’ex allenatore dell’Ascoli…