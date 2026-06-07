Ascoli, il presidente Passeri: “Questo è un punto di partenza. Dico grazie a mia madre, avevo perso le tracce del territorio”

07/06/2026 | 23:23:40

Il presidente dell’Ascoli Bernardino Passeri ha parlato in conferenza stampa dopo la promozione in Serie B: “La prima cosa che voglio dire è ringraziare mia madre, che mi ha riportato su questo territorio di cui avevo perso le tracce. Prima che mi lasciasse sono voluto tornare qui, dove ho ritrovato un popolo fantastico. Il popolo piceno è un qualcosa di eccezionale. Arrivati a gennaio ho pensato che avremmo potuto farcela, anche se qualcuno mi dava per matto. Così come mi hanno preso per matto dopo Campobasso. La squadra più forte siamo stati noi, quantomeno nel nostro girone, e spero non se la prendano gli amici di Arezzo. Questa vittoria non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza, senza fare grandi proclami. Tomei? Ormai ha preso la cittadinanza, ma ne parleremo più avanti. Siamo uomini e non avremo nessun problema tra di noi. Il progetto del prossimo campionato sarà lo stesso di questa stagione. Ripartiremo da questa squadra che ci ha dato tanto in campo e a livello emotivo”.

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