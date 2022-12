Ascoli, il patron Pulcinelli reclama un rigore e attacca: “Fate schifo”

L’Ascoli cade 2-0 sotto contro il Pisa che trova l’undicesimo risultato utile consecutivo. Al termine della partita, il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha reclamato un mancato rigore non concesso ai marchigiani per un tocco di braccio in area di Lisandru Tramoni sullo 0-0 della sfida contro i toscani. Il patron bianconero posta il video del presunto fallo accompagnandolo con: “Fate schifo”.

Foto: Instagram Stories Pulcinelli