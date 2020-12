Ascoli, dura presa di posizione dei tifosi della Tribuna Mazzone: “Totale sfiducia nell’operato della società”

I tifosi dell’Ascoli tornano a manifestare il loro dissenso. La squadra è penultima in classifica con soli 6 punti ottenuti dall’inizio del campionato. I gruppi organizzati della Tribuna Mazzone hanno rilasciato un duro comunicato contro la società. Questi alcuni passaggi: “Assistiamo da mesi alla perdita di identità della nostra gloriosa società. L’Ascoli Calcio 1898, nella gestione di Massimo Pulcinelli, ha perso solidità, identità, professionalità e credibilità agli occhi della tifoseria. La società si è trasformata in un centro di riqualificazione di professioni non meglio specificate, con continui avvicendamenti nelle cariche principali da parte di soggetti non aventi alcuna competenza, carenza di comunicazione e assenza di ogni legame con il territorio. La squadra allestita in dieci giorni al termine del mercato, è spacciata per costosissima quando è stata costruita da giocatori svincolati, parla 14 lingue diverse, e la sua costruzione è stata affidata a tale Davide Grassi, soggetto non assunto dalla società, che invece annoverava come direttore sportivo Giuseppe Bifulco recentemente esonerato. Il blocco protagonista della salvezza dello scorso anno è stato smembrato. Il mister Davide Dionigi, protagonista del miracolo, è stato allontanato più per questioni personali che sportive. Comunichiamo al Signor Pulcinelli la totale sfiducia nell’operato di una società fatiscente. Non intendiamo giustificare il comportamento del proprietario per il fatto di aver riposto fiducia in figure delegate, visto che le sue responsabilità sono sotto gli occhi di tutti. È onere della proprietà rassicurare la tifoseria circa la solidità finanziaria della società Ascoli Calcio 1898 FC, anche in ottica di una continuità pluriennale, viste le concrete possibilità di retrocessione“.

Foto: logo Ascoli