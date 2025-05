Ascoli, bomba carta contro l’abitazione del direttore generale Verdone

20/05/2025 | 17:15:06

Ad Ascoli torna a salire la tensione intorno all’ambiente bianconero, in un clima già appesantito dalla delusione per la retrocessione in Serie C dello scorso anno. E nel nel pomeriggio di sabato 3 maggio c’è stato un grave episodio, trapelato solo ora: una bomba carta è stata lanciata sotto l’abitazione del direttore generale del club, Domenico Verdone, nel cuore del centro storico cittadino. L’attacco, riporta il Corriere Adriatico, che ha danneggiato alcune auto parcheggiate e infranto una finestra, ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti, anche se per fortuna non si registrano feriti gravi. Un passante è rimasto leggermente stordito dallo scoppio. Il dirigente non si trovava in città al momento dell’esplosione.

Foto: logo Ascoli twitter