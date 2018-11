Asamoah: “Tottenham? Non sarà facile, ma ci proveremo. Siamo cresciuti tanto e personalmente…”

Kwadwo Asamoah, duttile centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Tottenham: “Sappiamo che non sarà facile giocare in questo stadio contro una grande squadra come il Tottenham, ma noi scenderemo in campo per fare la nostra partita e proveremo a ottenere il massimo come sempre. Siamo cresciuti tanto rispetto al match d’andata. Abbiamo più fiducia e anch’io credo di essere migliorato tanto. Spero di continuare a dare una contributo importante alla squadra. L’anno scorso ho giocato in questo stadio e contro questo avversario, soffrendo nonostante il passaggio del turno. Noi siamo cresciuti rispetto all’andata, era la prima in Champions per molti. Oggi siamo più fiduciosi, anch’io che da un po’ non giocavo più titolare. Sappiamo di poter ottenere un buon risultato”.

Foto: Inter Twitter