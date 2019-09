Asamoah: “Quattro vittorie non vengono per caso. Vogliamo arrivare in fondo”

Kwadwo Asamoah, quinto a sinistra del centrocampo dell’Inter di Antonio Conte, prima in classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate, ha parlato della situazione in casa nerazzurra e della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo lavorando tanto e in modo giusto per i nostri obiettivi. In campo è importante dare sempre il massimo. Le quattro vittorie non arrivano per caso, ma sappiamo che mancano ancora molte partite alla fine. Per noi giocatori vincere è importante, ci dà energia e voglia, e cresciamo partita dopo partita. Conte vuole sempre il massimo dai suoi giocatori. Il suo lavoro, a livello fisico e mentale, si vede. Lukaku è fantastico, sta facendo tanto per la squadra in entrambe le fasi. Sono un po’ sorpreso da lui, perché spesso in Italia molti fanno fatica, mentre lui ha saputo ambientarsi subito. Scudetto? Tutti giocano per vincere. Noi però al momento non ne parliamo e pensiamo partita dopo partita. Vogliamo continuare così per arrivare fino in fondo“.

Foto: sito ufficiale Inter