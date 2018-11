Asamoah: “Marotta? Un piacere ritrovarlo all’Inter. Sullo scudetto e la Champions…”

Kwadwo Asamaoh, esterno dell‘Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sull’arrivo in nerazzurro di Beppe Marotta: “Il ko di Bergamo? Quella contro l’Atalanta è stata una sconfitta pesante. E’ il calcio, può succedere di tutto, abbiamo capito cosa dobbiamo imparare. E’ stato uno schiaffo importante, ma stiamo facendo un buon lavoro per migliorare partita dopo partita. Dobbiamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento della Champions, così da dare un segnale importante e prepararci al meglio per la sfida contro il Tottenham. In questa Champions siamo entrati per fare del nostro meglio. Il passaggio del turno non è ancora cosa fatta, mancano due partite e dobbiamo tenere duro e sudare. Scudetto? La Serie A è ancora lunga, non è mai facile. Siamo a metà campionato, dobbiamo continuare a migliorare. Marotta? E’ un piacere ritrovarlo, sono stato con lui 6 anni ed è una persona di grande personalità che aiuta la squadra”.

Foto: Twitter ufficiale Inter