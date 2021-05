As: Xavi ha rifiutato il Borussia Dortmund e un ruolo nello staff del Brasile

Il futuro di Xavi potrebbe essere al Barcellona, l’attuale tecnico dell’Al Sadd lascerebbe il Qatar solo per tornare nel suo club catalano. Secondo qaunto riferisce As, l’ex giocatore avrebbe ricevuto almeno due offerte decisamente importanti prima del rinnovo col club qatariota. La prima dal Borussia Dortmund, la seconda dalla federcalcio della Nazionale brasiliana. Secondo quanto si apprende, Xavi sarebbe stato cercato dal club tedesco che gli avrebbe proposto tre anni di contratto. Il Brasile, invece, lo avrebbe voluto tra gli assistenti del CT in vista dei prossimi Mondiali in Qatar, per poi offrigli il ruolo da tecnico dopo l’evento. Chissà se sotto questi rifiuti ci fosse il desiderio di andare al Barcellona.

Foto: Twitter personale