As: Xavi fa fuori cinque giocatori per gennaio

Il tecnico del Barcellona Xavi avrebbe le idee chiare sul futuro della rosa blaugrana: cinque giocatori saranno messi sulla lista dei partenti per il mercato di gennaio. Ad essere esautorati dalla Catalogna potrebbero essere De Jong, Umtiti, Coutinho, Dest e Demir. Per l’esterno statunitense c’è forte l’interesse del Bayern Monaco, mentre per il fantasista brasiliano ex Liverpool potrebbero riaprirsi le porte della Premier League. FOTO: Twitter Barcellona