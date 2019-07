As: “Ogni giorno che De Laurentiis lascia passare, James si avvicina sempre più all’Atletico”

“Ogni giorno che passa senza che De Laurentiis acquisti James Rodriguez, il talento colombiano si avvicina all’Atletico Madrid“. E’ questo il messaggio pubblicato da As e riguardante il trasferimento del calciatore del Real Madrid alla corte di Ancelotti. Per il momento una nuova indiscrezione, in attesa dell’ufficialità da parte del Napoli. Con l’Atletico Madrid alla finestra…