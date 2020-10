As stronca Cerci: “In sei anni dalla Champions agli inferi”

“Dall’Atletico Madrid con la Champions League alla Serie C italiana.” E’ questo il duro attacco del Diario AS ai danni di Alessio Cerci che nella giornata di oggi è passato all’Arezzo. “Senza dubbio una discesa agli inferi, a un ritmo quasi vertiginoso per un giocatore che meno di sei anni fa giocava in Champions League con l’Atlético Madrid e nel Mondiale 2014 con l’Italia. A 33 anni, questo trasferimento rappresenta sicuramente un passo verso il suo ritiro, che purtroppo sarà molto diverso da come se lo era immaginato”.

🇮🇹👤 El que un día fuera internacional con Italia y jugador del Atlético de Madrid ha firmado a sus 33 años por el Arezzohttps://t.co/3lxeIfgXAF — Diario AS (@diarioas) October 9, 2020

Foto: arezzo facebook