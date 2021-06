As: Sergio Ramos offerto al Psg

Secondo quanto appreso da As, il futuro del difensore spagnolo Sergio Ramos potrebbe trovare presto una destinazione dopo l’addio dal Real Madrid. Gli agenti del giocatore, infatti, si sarebbero mossi per offrirlo al Psg dove il giocatore gradirebbe volentieri la destinazione. Per Ramos sarebbe una delle migliori opzioni, non solo perché lì ha vecchie conoscenze come Keylor Navas o Di María, ma perché ci sono diversi giocatori spagnoli come Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera o Bernat. Al difensore ormai ex Real piace anche l’idea che l’allenatore Pochettino parli spagnolo.

Il Psg sarebbe alla ricerca di un difensore esperto dopo l’addio dell’anno scorso di Thiago Silva e Sergio Ramos potrebbe essere una buona soluzione.

Foto: Twitter Real Madrid