As: Real, proposto il rinnovo a Varane, ma ancora si aspetta una risposta

Il Real Madrid, dopo aver sistemato la questione panchina con Carlo Ancelotti, pensa a trattenere i big. Già rinnovati Modric, Benzema e Lucas Vazquez il club madrileno ha proposto anche il rinnovo a Rapahel Varane presentandogli già un’offerta, come ha riportato As. Ma al momento non è stata recapitata alcuna risposta nè dal giocatore nè dal procuratore. Il club – sempre secondo il quotidiano – non sta accettando di buon gusto questa attesa, anche perché gli altri compagni hanno già sistemato la questione rinnovo. Adesso con l’Europeo si fa più complicato intavolare una trattativa e all’orizzonte ci sono club come Psg e Manchester United.

Foto: L’Equipe