AS: Real Madrid, la tribuna contro il Brugge ha fatto traboccare il vaso. Ora Bale vuole andarsene

Dopo aver trascorso un’estate tormentata, Gareth Bale ha inizialmente raccolto la fiducia di Zinedine Zidane come titolare nelle prime uscite stagionali del suo Real Madrid. Ha giocato sei delle otto giornate di Liga trovando due reti e due assist. Poi però, nella sfida di Champions League contro il Club Brugge, il tecnico francese lo ha spedito addirittura in tribuna, preferendogli Vazquez da titolare e il duo Isco-Vinicius in panchina. Nessuna spiegazione arrivata al giocatore, che dal canto proprio non aveva alcun problema fisico. Per questo motivo, come riporta AS, il gallese avrebbe deciso di ritenere conclusa la propria avventura nella capitale spagnola. Con Zidane non c’è mai stato un rapporto che andasse oltre alla mera professionalità e ora la scelta di Champions gli avrebbe fatto perdere ogni speranza di cucire con lui un rapporto umano. La situazione non era di certo idilliaca, ma quella tribuna è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Foto: AS