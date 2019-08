AS, Raiola usa la Juventus per portare Pogba al Real

Paul Pogba è il grande obiettivo di Zinedine Zidane e il Real Madrid è la prima scelta del calciatore francese. Si è parlato di un’offerta da parte della Juventus, un club con il quale il centrocampista ha mantenuto buonissimi rapporti, ma sarebbe solo una strategia del suo agente Mino Raiola per stimolare una risposta da parte dei Blancos. Questo quanto riporta il AS, che aggiunge come Van De Beek sia in realtà solo un’opzione scelta dal Real nel caso in cui non si riesca ad arrivare a Pogba, unico grande desiderio di Zidane. Raiola ha però solamente tre giorni, si legge sul quotidiano spagnolo, perché il calciomercato in Liga chiuderà l’8 ed è quasi impossibile che i Red Devils decidano di privarsi di un giocatore tanto importante quando non avranno più possibilità di chiudere acquisti.

Foto: Metro.co.uk