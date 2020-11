AS: pronta una super offerta del Paris Saint-Germain per Sergio Ramos

Come raccolto questa mattina da AS, il Paris Saint-Germain è pronto a fare sul serio per Sergio Ramos nonostante le smentite della Francia. Il club parigino, come si legge sul quotidiano spagnolo, ha già pronta un’offerta da capogiro per il difensore delle Merengues che tratta il rinnovo con il club di Zidane con i francesi che restano attenti alla finestra per capire l’evoluzione della trattativa.

Foto: twitter Real Madrid