AS: Pellegrini vorrebbe Isco al Betis Siviglia

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, Pellegrini, tecnico del Betis Siviglia, rivelazione della scorsa stagione, vorrebbe Isco. Lo spagnolo infatti dalla giornata di oggi è libero di trattare con chiunque in quanto il suo contratto col Real Madrid è terminato. Il centrocampista ha sempre dichiarato di voler continuare a giocare la Champions League e questo potrebbe frenare la trattativa in quanto la squadra di Siviglia giocherà la prossima Europa League. La decisione comunque, sempre secondo quanto riportato da As arriverà entro la prossima settimana. Su di lui ci sono diverse squadre del medio oriente, ma anche il Newcastle e la Roma di Mourinho.

Foto: Sito Real Madrid