AS: nel 2016 Areola rifiutò il Real Madrid, ma ora…

È notizia di ieri quella di un possibile scambio di portieri tra il Real Madrid, che deve fare i conti con la richiesta di cessione giuntagli da parte di Keylor Navas, e il PSG. A percorrere la via inversa rispetto a quella del costaricano sarebbe invece Alphonse Areola, 26enne francese di origine filippina che lo scorso anno ha dovuto spartirsi il minutaggio con Buffon. Oggi, invece, il portale spagnolo AS ha rivelato come per Areola ci fosse stata la possibilità di vestire la maglia dei Blancos già nel 2016 e di fatto non se ne sia poi fatto niente. Tre stagioni fa, infatti, l’agenzia Gestifute fece un’offerta al classe ’93 perché affidasse a loro la sua procura e Jorge Mendes gli promise, tra le altre cose, un trasferimento a Madrid. Dal canto suo, Areola decise però di rimanere a Parigi perché voleva conquistarsi il posto nella Nazionale francese e sapeva che sarebbe stato difficile trovare spazio nel Real con la concorrenza di Kiko Casilla e proprio di Keylor Navas. Ora, però, sarebbe proprio quest’ultimo a rendergli la vita difficile all’ombra della Tour Eiffel. Ecco perché, rassegnato a dover comunque lottare per il proprio spazio, questa volta Areola potrebbe anche decidere di cambiare aria.

Foto: Dreamstime