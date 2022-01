As: Morata infastidito con Allegri, vuole solo il Barcellona. Xavi gli ha telefonato

L’attaccante bianconero Alvaro Morata non sarebbe felice di quanto sta accadendo intorno a lui, la Juventus ha un accordo con Atletico Madrid e Barcellona per il suo trasferimento in blaugrana ma a bloccare tutto è il suo attuale allenatore Massimiliano Allegri. La Juventus non darà il via libera al trasferimento finché non verrà ingaggiato un altro attaccante che possa prendere il suo posto. Intanto il tecnico del Barcellona Xavi ha chiamato Morata per rassicurarlo sull’interesse dei catalani nei suoi confronti. Al momento tutto bloccato dunque, con il sogno di Morata di giocare la Supercoppa contro il suo ex Real Madrid sfumato.

FOTO: Twitter Juventus