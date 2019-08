AS: Milan prima pretendente per Correa, ma c’è anche l’opzione permanenza

Anche prima che chiudesse il mercato inglese, il Milan è sempre stato in cima alla lista delle squadre interessate ad Angel Correa. L’offerta formulata dai rossoneri all’Atletico Madrid rasentava i 50 milioni di euro ma, secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo AS, il Diavolo non ha poi messo sul banco la somma pattuita al momento di andare al sodo. E allora la testata iberica afferma che non si possa escludere una permanenza dell’attaccante classe ’95 agli ordini di Diego Pablo Simeone. Il Cholo ha avuto anzi un confronto con il giocatore nel quale gli ha spiegato che, con tre competizioni, lo spazio ci sarà anche per i giocatori non considerati dei titolarissimi. L’opzione Milan però soddisfa Correa e il passaggio dalle parole ai fatti per questa operazione non è assolutamente da escludere.

Foto: twitter Atletico Madrid