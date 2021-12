As: Marcelo non resterà al Real Madrid, pensa al suo futuro dopo la carriera calcistica

Il difensore brasiliano Marcelo, in scadenza a giugno con il Real Madrid, saluterà a fine stagione i blancos non rinnovando il proprio contratto. L’idea del giocatore è quella di proseguire ancora la sua carriera nel rettangolo verde ma, d’altro canto, pensa già alla sua vita dopo il ritiro. Da qualche anno Marcelo ha iniziato ad investire su alcune squadre di calcio come l’Azuriz in Brasile e la Mafra in Portogallo. Il laterale brasiliano è già proiettato al suo futuro con il mondo degli investimenti come direzione già tracciata. FOTO: Marca