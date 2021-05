AS: Lucas Vazquez se non rinnova con il Real sarà quasi sicuramente del Milan

L’autorevole quotidiano sportivo spagnolo, AS, rivela novità interessanti inerenti Lucas Vazquez, esterno del Real Madrid in scadenza il 30 giugno.

Secondo AS, se Vazquez non rinnoverà il suo contratto col Real Madrid, il giocatore andrà quasi sicuramente al Milan. Lo spagnolo avrebbe già rifiutato una proposta dell’Atletico di Simeone.

Il Real Madrid sta prendendo tempo per capire se proporgli un rinnovo o meno. Ma nel frattempo il Milan si sarebbe fatto avanti per provare a portarlo in rossonero.

Foto: Twitter personale