AS: l’iscrizione di Juventus, Real Madrid e Barcellona alla Champions è solo un atto formale

Nelle ultime ore Juventus, Real Madrid e Barcellona hanno ricevuto dalla UEFA una lettera in cui veniva confermata l’iscrizione alla prossima Champions League. Secondo AS, la situazione dei tre club sotto accusa per la Super Lega, non è così scontata. Il quotidiano spagnolo sostiene che l’invio delle lettere è un processo che niente avrebbe a che fare col procedimento disciplinare nei confronti delle tre società. Bensì una prassi, una formalità per tutte le società che si qualificano alla Champions League tramite il piazzamento nei rispettivi campionati. “Non è nient’altro che un documento amministrativo in risposta alla richiesta di essere nella competizione”, ha spiegato una fonte UEFA al quotidiano iberico.