AS: lasciato Mandzukic, l’Al Rayyan punta Diego Costa

Da quando si è chiusa la finestra europea di calciomercato, Mario Mandzukic è stato tentato dalle offerte provenienti soprattutto dal Qatar. Qualche giorno fa l’Al Rayyan, una delle squadre interessate all’attaccante della Juventus, ha però annunciato di aver interrotto le trattative per il croato. Come riportato oggi da AS, però, il club qatariota avrebbe comunque intenzione di ingaggiare un attaccante di primo livello da uno dei migliori campionati europei e avrebbe trovato il suo nuovo obiettivo in Diego Costa. Ma c’è di più, perché secondo la testata iberica, le parti si sarebbero effettivamente sentite per per parlare di un eventuale contratto ricchissimo. L’Atletico Madrid non vorrebbe però perdere il suo centravanti a metà stagione e ha dimostrato di avere ancora grande fiducia in Costa schierandolo da titolare nelle ultime sei gare ufficiali. La trattativa non è semplice, ma esiste.

Foto: twitter Liga