As: Isco vuole andarsene dal Real e ha scelto il Siviglia per la prossima stagione

Isco, trequartista del Real Madrid, è da tempo scontento del minutaggio che gli concede Zinedine Zidane: in questa stagione è partito dall’inizio solo tre volte e in Champions è sceso in campo soltanto per 13 minuti. Il fantasista, classe 1992, allora si starebbe guardando attorno e, come riferisce As, avrebbe già scelto il Siviglia per giocare nuovamente agli ordini di Lopetegui. L’ex ct della Nazionale spagnola, infatti, ha saputo valorizzare Isco sin dai tempi in cui l’attuale tecnico del Siviglia guidava l’Under 21: l’ex Malaga disputò infatti l’Europeo del 2013 da assoluto protagonista mettendosi in luce definitivamente. Il valore di mercato di Isco si è abbassato rispetto a qualche stagione fa e nell’estate del 2021 (a un anno dalla scadenza del contratto con il Real) l’affare potrebbe essere definito e Isco potrebbe ricongiungersi a Lopetegui.

Foto: sito ufficiale Real Madrid