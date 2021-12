As: Isco può lasciare il Real Madrid a gennaio, si attendono offerte

Il Real Madrid potrebbe liberare Isco già nella sessione di mercato invernale. Il centrocampista spagnolo che con Ancelotti, suo grande estimatore, pensavo di potersi rilanciare con le merengues, è finito nel dimenticatoio scendendo in campo solo 11 minuti in campionato dopo la seconda giornata. Il contratto del trequartista ex Malaga scade a giugno 2022, dunque le offerte che perverranno saranno certamente inferiori al suo valore di mercato. Il Real Madrid attende, ma qualora si presentasse l’occasione sarebbe disposto ad una cessione.

FOTO: Sito Real Madrid