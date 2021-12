As: incontro tra Trippier e l’Atletico Madrid per valutare il futuro

L’Atletico Madrid ha incontrato il terzino destro ex Tottenham Trippier per valutare il suo futuro nella Liga. La dirigenza dei colchoneros avrebbe voluto sapere quali fossero le intenzioni del giocatore dopo le varie voci che vedevano il Newcastle interessato a lui. I funzionari e lo staff tecnico hanno spiegato a Trippier come per loro sia un giocatore importante e imprescindibile, vista la situazione di Vrsaljko spesso alle prese con gli infortuni. Ora la palla passa interamente al giocatore che, lusingato dalle attenzioni e da un possibile ritorno in Premier, prende del tempo per decidere. FOTO: Youtube Atletico