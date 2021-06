As: il Real prova a tenere Sergio Ramos, proposto il rinnovo di contratto

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il Real Madrid ha paura di perdere entrambi i difensori titolari Sergio Ramos e Varane. Il capitano spagnolo ha una situazione complicata e il club gli ha proposto un rinnovo di contratto che lui valuterà, anche se – come si legge – non c’è molto ottimismo. La proposta di rinnovo al giocatore in scadenza arriva anche perché il real teme di perdere sul mercato anche Varane che è molto richiesto.

Foto: Twitter Real Madrid