AS: il Real Madrid tiene viva l’opzione Van de Beek per il 2020

Questa estate, Zinedine Zidane ha bloccato l’operazione che avrebbe portato Donny Van de Beek a Real Madrid, convinto che il giocatore perfetto per rinforzare la mediana dei Blancos fosse solamente quello di Paul Pogba. Quando ci si è accorti dell’impossibilità di prendere il francese dal Manchester United, però, il tempo stava scadendo ed era ormai rischioso al limite del controproducente accelerare per tornare sull’olandese dell’Ajax. Secondo quanto riportato da AS, però, la trattativa non è stata chiusa ma rimandata dai madrileni, che torneranno sul classe ’97 nel 2020. Il giocatore è entusiasta di un eventuale trasferimento al Real, la società ha dimostrato il suo interesse su di lui e allo stesso tempo vede di buon occhio una permanenza di un altro anno ad Amsterdam, dove il 22enne può continuare a crescere per arrivare al grande salto davvero pronto. Un po’ di pazienza in più, dunque, ma il passaggio di Van de Beek a Madrid è tutt’altro che un capitolo chiuso.

Foto: twitter Ajax