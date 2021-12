As: il Real Madrid non farà mercato a gennaio, Ancelotti contento della rosa attuale

Il Real Madrid non pare orientato ad intraprendere trattative nel mercato invernale: il suo tecnico, Carlo Ancelotti, non avrebbe fatto alcuna richiesta al Presidente Florentino Perez poiché si ritiene soddisfatto della sua attuale rosa. Di conseguenza, la dirigenza madrilena, potrà concentrare l’intero budget a disposizione per la finestra di mercato estiva. FOTO: Twitter Ancelotti