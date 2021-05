As: il Psg su Sergio Ramos, lo spagnolo non ha ancora rinnovato col Real

Il futuro di Sergio Ramos potrebbe essere lontano da Madrid. Il suo rinnovo col Real non è ancora cosa fatta e gli accordi non ci sarebbero neanche e, secondo As, lo spagnolo si starebbe guardando attorno con una squadra su tutte che si sarebbe già fatta sentire: il Psg. Il ricco club francese intende puntare sul centrale spagnolo per formare una squadra in grado di vincere la Champions League e si sarebbe mossa per convincere Sergio Ramos ad andare sotto la Tour Eiffel e di non rinnovare coi blancos. Mancano due settimane alla fine del campionato e il tempo stringe e il Real deve formalizzare il rinnovo prima di poter seriamente perdere il suo capitano.

Foto: Twitter Real