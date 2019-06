AS: il Psg punta Semedo per il dopo Dani Alves

Il mercato di Barcellona e Paris Saint-Germain è destinato ad incrociarsi, e non solo per l’operazione ritorno in Spagna di Neymar. Secondo AS, infatti, il club parigino è alla ricerca di un terzino destro, visto l’addio di Dani Alves e la possibile uscita di Meunier, e ha messo nel mirino Nelson Semedo, laterale portoghese in forza alla società blaugrana. Il giocatore è nella lista del nuovo direttore sportivo del Psg Leonardo, e rientra tra i favoriti ad occupare il ruolo lasciato scoperto da Dani Alves e, potenzialmente, da Meunier. Inizialmente, il Barcellona non era interessato a lasciar partire il lusitano, che ha un contratto fino al 2022. Una prova è la solidità dimostrata quando Simeone e l’Atletico Madrid si sono interessati a Semedo. In quel caso, il Barcellona non ha fatto sconti sui 100 milioni di clausola rescissoria, ma ora secondo AS non è da escludere un passo indietro. Semedo potrebbe essere inserito nello scambio con il Psg nell’operazione Neymar, consapevole di avere sul tavolo anche la candidatura spontanea di Dani Alves, che ha proposto al club blaugrana il suo ritorno in Spagna.

Foto AS