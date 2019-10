AS: il mercato del Real Madrid non finisce mai. Osservatori al Mestalla per Van de Beek e non solo

Il mercato non si ferma mai e per il Real Madrid questo turno di Champions League può essere una ghiotta occasione per vedere all’opera alcuni dei giocatori ai quali è interessato per le prossime finestre. Secondo quanto riportato da AS, osservatori dei Blancos si recheranno domani allo stadio Mestalla, dove il Valencia affronterà l’Ajax. Nel mirino ci sarà su tutti Donny Van de Beek, centrocampista 22enne già in estate molto vicino alla squadra di Zidane, ma con lui ci sarebbero nella lista altri nomi interessanti. Ci sono gli attaccanti David Neres (22) e Hakim Ziyech (26), ormai ben noti a tutti per quanto fatto nella passata edizione della Champions, ma anche profili leggermente meno popolari come quelli di Edson Alvarez (21) e Lisandro Martinez (21).

Foto: twitter Ajax