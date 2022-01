As: il Barcellona valuta il colpo Christensen per rinforzare la difesa

Il Barcellona è alla ricerca di un profilo per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Xavi. Con Umtiti e Lenglet che non rientrano più nei piani della società, e con Pique sull’orlo del tramonto, il nome per la difesa potrebbe essere Christensen del Chelsea in scadenza di contratto. Valutato anche Rudiger ma le sue richieste sono troppo alte. FOTO: Daily Star