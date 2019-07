AS: il Barcellona offre Coutinho, Dembélé e 40 milioni per Neymar. No secco del Psg

Secondo quanto riportato da AS, il Barcellona avrebbe formulato un’altra offerta al Paris Saint-Germain per Neymar, proposta che è stata inviata al club parigino tramite intermediari, senza quindi un vero e proprio contatto ufficiale tra i due club. L’offerta è di 40 milioni più i cartellini di Coutinho e Dembélé, ritenuta però decisamente insufficiente dal presidente dei campioni di Francia, che pur essendo arrabbiato per il comportamento di Neymar tra la scelta di non presentarsi subito al ritiro e le dichiarazioni fatte in Brasile (“Il mio miglior momento? Il 6-1 al Psg), non ha intenzione di svendere il brasiliano. Secondo AS, il numero uno del club parigino non accetterà somme inferiori ai 222 milioni spesi per assicurarselo nell’estate del 2017, ma potrebbe anche non muoversi dalla richiesta di 300 milioni. Cifre inarrivabili persino per il Barcellona, che dovrebbe affiancare anche lo stipendio di Neymar che, pur disposto a ridursi l’ingaggio di 36 milioni netti a stagione che percepisce in Francia, guadagnerebbe comunque una considerevole cifra.

Foto Marca