As: il Barcellona ha chiuso per Blanco dall’ Eintracht Francoforte

Il Barcellona non si ferma a Ferran Torres in questa sessione di calciomercato invernale. Il club catalano ha anche acquistato il giovanissimo esterno destro Fabio Blanco, che si unirà alla formazione B firmando per due stagioni e mezzo. Il giocatore aveva lasciato il Valencia per l’Eintracht Francoforte nella sessione estiva, ma le ambizioni disattese dopo il viaggio in Germania lo hanno spinto a tornare sui propri passi con i blaugrana che sono stati i più rapidi ad approfittare della possibilità di riportarlo in patria.