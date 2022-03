AS – Haaland al momento rifiuta il City, vuole il Real Madrid: la situazione

Il suo è e sarà uno dei profili più caldi per la prossima sessione di calciomercato. Il futuro di Erling Braut Haaland continua a tenere banco, perché per quanto immaginabile, il salto in una delle grandissime d’Europa al momento è frenato dai dubbi del ragazzo, dalle ingenti richieste economiche del suo entourage e, importante novità, da uno dei club maggiormente interessati, ovvero il Real Madrid.

È stata spesso raccontata la predilezione per la Spagna da parte del centravanti del Borussia Dortmund, che non a caso ha comprato una casa a Marbella per stare quanto più tempo possibile in un Paese che ama per il clima, la gastronomia e, indubbiamente, il calcio. Come ha raccontato AS, le sirene che stanno cercando di ammaliare il norvegese non sono solo iberiche, dato che nella corsa al suo cartellino è da tenere in considerazione il Manchester City (Citizens e Blancos, riporta il quotidiano spagnolo, sono le due compagini che battaglieranno fino alla fine per l’acquisto, dato che il Barcellona pare si sia tirato fuori).

Il sodalizio allenato da Pep Guardiola, si legge, ha avanzato una prima, corposa, offerta a Mino Raiola (agente del classe 2000): parliamo di un ingaggio annuale tra i 27 e i 28 milioni di euro netti, ma Haaland al momento ha declinato. Il “no” non è definitivo, ma il ragazzo aspetta il Real Madrid, che resta la sua prima scelta indipendentemente dalla questione economica, come vi abbiamo raccontato lo scorso giugno. Qui subentrano i dubbi di Florentino Perez & co., frenati dal fatto che ai cento milioni da sborsare per il cartellino (non c’è alcuna clausola di 75, scrive ancora AS), bisognerà aggiungere una commissione da cinquanta milioni per Raiola e altri cinquanta per il padre del calciatore.

Le integrazioni appena menzionate, dunque, raggiungono quota cento milioni ed eguagliano il prezzo del cartellino. Questa dinamica di mercato ha fatto storcere il naso al Real Madrid, che non vede – inoltre – di buon occhio i frequenti infortuni patiti da Haaland nelle ultime due stagioni. Los Merengues, non vorrebbero ripetere quanto accaduto con Eden Hazard e Gareth Bale, ovvero ingenti investimenti e un rendimento fortemente limitato dai problemi fisici.

Haaland, dal proprio canto, desiderebbe firmare in estate per il Real e non aspettare il 2023: seguiranno aggiornamenti, il futuro del forte attaccante non è ancora deciso.

Foto: Twitter Bundesliga En