AS: Cutrone-Valencia, trattativa calda in via di definizione

Secondo quanto riporta l’autorevole fonte spagnola AS, Patrick Cutrone potrebbe trasferirsi al Valencia. L’asse tra gli spagnoli e il Wolverhampton è molto caldo e si attendono novità in questo senso in questi ultimi frenetici giorni di mercato.

Tutto dipende dalla partenza di Ruben Soriano verso Cadice. Qualora l’attaccante lascerà il Mestalla, il Valencia si tutelerà con l’ex Fiorentina, tornato ai Wolves gli inizi di gennaio dopo il prestito alla Fiorentina.

Cutrone in questa stagione ha giocato 11 partite con la Fiorentina e 2 con il Wolverhampton. Il calciatore, nonostante abbia già giocato per due club in questa stagione, potrebbe firmare per il Valencia in prestito fino a giugno grazie al cambio di regolamento approvato dalla FIFA lo scorso giugno a causa della pandemia.

Foto: Sito Fiorentina