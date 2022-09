AS: Cavani, il sì al Getafe prima di approdare al Valencia. Il retroscena

Il trasferimento di Edinson Cavani al Valencia è stato uno dei colpi di mercato di quest’estate. Ma, secondo quanto riportato da AS, l’attaccante uruguaiano è stato a un passo dall’essere il nuovo giocatore di un’altra squadra: il Getafe. Il club sarebbe arrivato anche ad avere l’ok da parte del calciatore, ma l’intromissione del Valencia avrebbe cambiato la situazione. Il via libera di Cavani al Getafe l’avrebbe dato il suo agente Walter Guglielmone. Poi, la proposta della squadra guidata da Gattuso e il cambio in corsa dell’ex Manchester United, già diventato idolo dei tifosi.

Foto: Instagram Valencia